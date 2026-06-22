日本ハム・北山亘基投手が、自身４連勝をかけて２３日のロッテ戦（エスコン）に先発する。６勝目を挙げた１６日の広島戦（マツダ）から中６日のマウンド。「今週はすごく体の感じ、調整もすごくいい感じで入れるんじゃないかな」と自信をのぞかせた。交流戦では３戦３勝、合計２０回２／３でわずか１失点と抜群の結果を残した。今回は平日デーゲームでの登板となるが「最近ずっとデーゲームだった（＝７日のヤクルト戦まで７登