月曜プラチナイトドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」。 ５０人の恋人（通称・マイラブ）がいる奔放な女刑事が送るラブサスペンスコメディー！ そんな真奈美のマイラブたちが殺される連続殺人事件が発生！ ついに今夜放送の最終話で、殺人事件の黒幕「アイチャン」の正体が明らかに！ 一体誰なのか？何の目的で真奈美のマイラブたちを殺したのか… そして全てが明らかになった後、真奈美はどんな生き方を選ぶのか？