高校の教諭が、車で出勤中に缶酎ハイを飲んだとして懲戒処分されました。 【写真を見る】「のど渇き、渋滞で止まるたびに飲んだ」車で通勤しながら缶酎ハイ…60代の高校教諭を停職3か月の懲戒処分兵庫県教育委員会 兵庫県教育委員会によりますと、県立小野工業高校の再任用の男性教諭（63）は今年2月、自家用車で出勤途中に350ミリリットル入りの缶酎ハイ2本を購入し、このうち1本を飲みながら運転。到着するときには1本を飲