「オッズパーク杯・Ｆ１」（２３日開幕、和歌山）グラビアタレントの永岡怜子（３８）が２２日、非開催日の和歌山競輪場に来場。２３日に開幕するＦ１開催で、現地から配信するＹｏｕＴｕｂｅライブに出演することを明かした。自らを「袋とじの女王です」と語る永岡。「まだ公表できませんが、２回ほど撮影します。２回じゃ女王じゃないかも」と謙遜しつつ、女王ぶりをアピールしていた。競輪にハマったのは２年ほど前。「