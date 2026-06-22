東大卒のジャーナリストで千葉大客員教授の岩田明子氏が22日までに、自身のインスタグラムを更新。趣味で続けていることを明かした。岩田氏は「本日もTRFちはるさんのダンスレッスンへ」と書き出し、ダンスボーカルユニット「TRF」のCHIHARUとの2ショットをアップ。「思うように動けなくて苦戦する場面もありますが、筋肉だけでなく脳もフル回転。まさに“筋トレ×脳トレ”の時間です！」と伝えた。そして「少しずつでも前進