お笑いコンビ・おぎやはぎ、劇団ひとりがＭＣを務めるテレビ東京「ゴッドタン」が２０日放送された。昨年のＭ−１グランプリファイナリストのカナメストーンが同番組に初出演して、「コンビ愛確かめ選手権」を実施。零士は「収入は増えたって感じですけど、２人で１７年一緒に住んでるんですよ。そこは何も変わってない。絶対友達でいたいです。大好き！」と、中学時代の同級生でもある相方・山口誠との絆を猛アピール。その一