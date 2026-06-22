日本ハムの「シャウエッセン」日本ハムは22日、家庭向けや業務用のソーセージなど約220品目について、8月1日から順次、納品価格の引き上げや内容量を減らす実質値上げをすると発表した。改定率は約5〜46％で「シャウエッセン」「彩りキッチンロースハム」などが含まれるが、商品ごとの改定額は公表していない。原材料や人件費、エネルギー費の高騰が原因だとしている。日本ハムは「企業努力を続けているが、コスト上昇分を吸