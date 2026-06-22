警視庁は22日までに、ストーカー被害者の40代女性の情報を加害男性（42）に提供しないよう、探偵事務所（東京都中央区）に要請した。今年3月施行の改正ストーカー規制法に基づく措置で、適用は全国で初めて。要請は今月4日付で強制力はない。男性は同法に基づく禁止命令を受けていた。警視庁によると、男性は1月、探偵事務所に金銭トラブルの名目で、元交際相手の40代女性の調査を依頼。入手した情報を基に女性宅へ脅迫するよ