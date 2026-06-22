タレントのマツコ・デラックス（53）が22日、月曜コメンテーターを務めるTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、過去にはまった名作ゲームについて語った。番組では、京都市で1月、シニアを対象にしたeスポーツ大会が開かれたとの記事をピックアップした。対戦に使われたゲームは「GEROGUE（ジェローグ）」。戦闘機を操作し、相手の拠点を攻撃する、3対3の対戦ゲームと紹介された。この説明に、マツコは「