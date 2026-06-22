【ロンドン＝横堀裕也】英国のスターマー首相は２２日、辞意を表明した。支持率が低迷する中、次期首相候補のアンディ・バーナム氏が下院補欠選挙で圧勝したことを受け、与党・労働党の党首と首相職を禅譲する「秩序ある退陣」を余儀なくされた形だ。党首選が終わるまでは首相を続けるとしており、７月にも首相が交代する可能性がある。スターマー氏は首相官邸前で演説し、「党内議論の結論を受け入れ、党首を辞任する」と述べ