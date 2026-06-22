広島のフレディ・ターノック投手が先発から中継ぎとしてブルペン待機することに決まった。２２日、菊地原毅投手コーチは右腕の配置転換について、「球のキレを見たら、中（ブルペン）で１イニングをボーンといった方が。やってみないと分からない部分はあるけど、そういうことも踏まえて」と語った。ターノックは米国時代にも中継ぎとしての経験が豊富。同コーチは「彼も中継ぎは向こう（米国）でもやっていたというのもある。