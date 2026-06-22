「500円に見えます」田中みな実が先輩アナのイヤリングに苦言を呈したことが、ネットで賛否を呼んでいる。芸能記者が語る。「6月20日放送の『田中みな実 あったかタイム』（TBSラジオ）でのことです。この日のゲストは、田中さんの14年先輩で、同じく元TBSアナウンサーの堀井美香さん。堀井さんはスキンケアなどをあまりしてこなかったものの、後輩・田中さんらの助言を受け、美容への意識が高まったと振り返りました。その流