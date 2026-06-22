元SDN48メンバーで、かつてタレント活動でも人気を博した芹那（41）が22日までにインスタグラムを更新。プロデュースしたアイドルがデビューすることを告知したのだが、その“現在地”に困惑の声があがっている。芹那は2009年に、アイドルグループ「AKB48」の姉妹グループ「SDN48」の第一期生として活動し、独特のハイトーンボイスと愛らしいキャラクターでブレイク。2012年3月末にメンバー全員で卒業するまでSDN48に在籍した。そ