チュニジア戦後に広がる日本メキシコの友情日本とメキシコの絆の輪が広がっている。サッカー北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節で日本がチュニジアに4-0で完勝した。試合から一夜明けた日本時間22日に、日本サッカー協会（JFA）公式Xが投稿したメキシコへの感謝のメッセージに対し、在日メキシコ大使館が“粋な反応”をした。在日メキシコ大使館の公式Xは「こちらこそ！(!Gracias a ustedes!)メキシ