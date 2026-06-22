チュニジア戦のパブリックビューイング津山市加茂町塔中21日 豊富な運動量や的確な状況判断で日本代表の勝利に貢献しました。サッカー・FIFAワールドカップ2026、21日のチュニジア戦に先発出場した岡山県津山市出身の佐野海舟選手。故郷の津山から恩師や後輩らが熱い声援を送りました。 21日に行われたチュニジアとの1戦。日本代表は4得点を奪う歴史的快勝で今大会初勝利を挙げました。 その勝