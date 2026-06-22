俳優トム・クルーズは、ステージ上である女性から親権書類を突きつけられたオリヴィア・ワイルドに対し、「ホントに最悪だったね」と直接ねぎらいの言葉をかけたことがあった。オリヴィアは、自身のゴシップがトップスターのトムにまで知れ渡っていた事実に愕然としたと明かしている。 【写真】まさかのトラブルの元となった元夫ジェイソン・サダイキスと結婚直後はラブラブだった… 2022年4月、ラスベ