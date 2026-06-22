今月から新連載がスタート！有名パティスリーのシェフ達が推す、本当に美味しいお店やシェフの“推しスイーツ”をリレー形式で紹介していきます。 スイーツのカテゴリーが細分化され情報が溢れる昨今、本当に美味しいスイーツって何だろう...と考えながらSNSを眺めていたら、とあるパティスリーのシェフの投稿が目に留まった。「このスイーツすごく好きなんだよね！」。