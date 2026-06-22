街道にぎわいプロジェクト 岡山県北の出雲街道を盛り上げようと、岡山県勝央町と企業が連携して新しい交流拠点をつくる「街道にぎわいプロジェクト」が21日、行われました。 この取り組みは、大手飲料メーカーのキリンビールが、商品の売り上げの一部を活用し、自治体の地域交流の活性化を支援しているものです。 21日、出雲街道沿いの「勝央ふるさとミュージアム」（岡山・勝央町勝間田）前に