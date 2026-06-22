サッカーワールドカップで、日本はチュニジアを相手に歴史的な勝利を収めました。福岡でも大きな盛り上がりを見せていて、早くも第3戦に期待が寄せられています。 ワールドカップで日本代表史上最多となる4得点でチュニジアに快勝した21日、福岡も大いに盛り上がりました。■サポーター「本当に最高です。」「ブラボー。」「うれしいです。感動しました。」「次も勝つぞ～！」