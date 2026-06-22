●レーザーテックが年初来高値を更新検査装置大手のレーザーテックの株価が6月17日、前日比6410円高で年初来高値を更新し、株式分割考慮ベースで上場来高値も更新した。【こちらも】信越化学、福井にレアアース工場新設供給網再編で脱中国依存進むかレーザーテックとパートナー関係にあるオランダの半導体製造装置大手ASMLが、生産を拡大するとの報道を受けての上昇だった。AI半導体ブームの勢いは衰えを見せない中、レー