２１日、ビュルゲンシュトックの協議会場付近で警備に当たる警備員。（ビュルゲンシュトック＝新華社記者／連漪）【新華社ビュルゲンシュトック6月22日】スイス中部ビュルゲンシュトックで21日行われたイランと米国の協議は、イラン側代表がトランプ米大統領の脅迫的発言に抗議して交渉を一時中断したものの、18時間の交渉を経て、両国は翌未明、突如合意に達したと発表した。合意は仲介国カタールとパキスタンによる共同