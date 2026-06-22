◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）今週から夏の福島開催がスタートする。開幕週を飾るのは３歳のハンデ重賞のラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（２８日）。実力馬が集まり、芝１８００メートルで熱戦が期待できそうだ。小回りの開幕週となれば、どうしても先行有利。前に行ける馬は多いが、中でもディールメーカー（牡３歳、美浦・大和田成厩舎、父イスラボニータ）が面白い。昨