映画『マジカル・シークレット・ツアー』が全国公開中です。本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母、非正規雇用の研究員、そして妊婦―。一見、犯罪とは無縁そうに見えるものの、実はそれぞれに事情を抱えた３人が偶然出会い、金の密輸という秘密によって絆を深めていきます。３人のイリーガルな自分探しの旅が、一筋縄ではいかない現代を