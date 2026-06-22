１８日、西蔵自治区那曲（ナクチュ）市色尼（セニ）区で、青蔵鉄道の地下通路を通るヤク。（那曲＝新華社記者／晋美多吉）【新華社ラサ6月22日】中国西蔵自治区の蔵北高原（チャンタン高原）は、畜産業を支える重要な地域となっている。同自治区ラサ市と青海省西寧市を結ぶ青蔵鉄道の通過区間では、野生動物用のほか、家畜用の地下通路や橋が設けられた。鉄道建設と生態系保全、そして牧畜民の生産活動と生活上の需要を両立させ