スターバックスが、桃を主役にした夏の新作ビバレッジ3種を24日から発売する。今年は“とろけるご褒美”“シュワっと爽快”“ゴロっと満足”をテーマに、それぞれ異なる飲み心地を提案。編集部は一足先にメディア向け試飲会に参加し、その味わいを体験してきた。【写真】グラスの半分程度がピーチ…果実ごろっごろの『ピーチティー』まず注目は『ピーチ＆ピーチミルクフラペチーノ』。2015年から続く夏の定番ピーチフラペチー