5人組グループ・KEY TO LITの猪狩蒼弥が、30日午後10時から放送されるTBS系バラエティー『サンド屋台』に出演する。“苦労した下積み時代”をトークテーマにした今回、猪狩も経験したジュニアの“鉄の掟”を明かす。【番組カット】名物企画では…仲間割れする猪狩蒼弥＆大久保佳代子らMC・サンドウィッチマンの屋台に豪華ゲストを招き、トークやグルメゲームを楽しみ仲良しになる、“箸もトークも進む”新感覚グルメトークバラ