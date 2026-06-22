5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、30日放送のTBS系バラエティー『サンド屋台』（後10：00）に出演する。【番組カット】ラフでカッコイイ…片手持ちを披露する佐野勇斗同番組は、MCを務めるサンドウィッチマンの屋台にゲストを招き、トークやグルメゲームを楽しみ仲良しになる、“箸もトークも進む”新感覚グルメトークバラエティー。今回は松本若菜、佐野、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、大久保佳代子（オアシズ）、