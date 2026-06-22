May'nがアーティストデビュー20周年を記念して開催したライブツアー『May'n 20th Anniversary Live Tour 2026「THE BEST of May'n」』が5月30日、幕を閉じた。2005年6月1日にシングルデビューを果たしたMay'nは、20年目を迎える2024年6月からは「Road to 20th Anniversary」、2025年6月からは「20th Anniversary」と銘打ち、さまざまな音楽活動を展開してきた。その集大成となった今回のライブツアー。3月8日の愛知・Zepp Nagoya