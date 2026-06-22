イギリスのスターマー首相が辞意を表明しました。イギリスのスターマー首相がさきほど、時折、涙ぐみながら演説を行い、「私は労働党党首を辞任します」と述べて、辞意を表明しました。9月ごろまでは首相として職務を続け、労働党の党首選を経て、後任に首相の座を引き継ぐとしています。スターマー首相をめぐっては、高騰し続けている物価への対策や公共サービスの改善の遅れに対する国民の不満が高まっていたほか、直近では性的