東京マラソン財団は22日、第20回の節目となる次回大会を来年3月7日に開催し、男女エリートの部の優勝賞金を8万ドルから2倍強の17万ドル（約2740万円）に増額することを決めた。世界の主要大会で構成される「ワールド・マラソン・メジャーズ（WMM）」で最高額という。参加者全体の定員は前回から千人増の4万人に決定。パラアスリートの部も新設し、これまで視覚障害者らが参加可能だった10.7キロの部をマラソンに統合する。