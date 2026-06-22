２２日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）と比べて、４２銭円安・ドル高の１ドル＝１６１円７３〜７４銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、４８銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８５円１２〜１６銭で大方の取引を終えた。