イランとアメリカによる戦闘終結に向けた対面協議がスイスで行われました。戦闘終結に向けてどんなやり取りが行われたのか、イスタンブール支局・加藤崇支局長に聞いていきます。ポイントは「イランが揺さぶり 対面協議で何が」「期限は60日間 今後の見通しは」です。──まず1つ目のポイント、イラン側が強気の姿勢だったということだが、初日はどんな協議が行われた？スイスでの対面協議は当初、19日に行われる予定でした。しか