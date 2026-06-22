元NMB48梅山恋和（22）が22日までに自身のインスタグラムを更新。セカンド写真集の発売決定を報告した。「梅山恋和2nd写真集『COCOIRO（ココイロ）』8月7日発売決定しました！私のお誕生日に発売することができてすごく嬉しいです！素敵なお写真たくさん撮っていただいたので色んな私を見てほしいです皆さんぜひ！チェックよろしくお願いします」とアピールし、写真も掲載。夕日に照らされボディーラインが際立つカットも投稿さ