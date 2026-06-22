八峰町の峰浜小学校では40年あまりにわたり全校をあげて、俳句づくりに取り組んでいます。子どもたちは地元の寺を訪れ、自慢の一句を思い思いに読みあげました。峰浜小学校の5年生と6年生、あわせて20人が訪れたのは地元の寺。まずは、座禅を体験しました。姿勢を正して精神を統一します。約10分間の座禅の後に始まったのが、俳句教室です。先生役を務めるのは、この寺の前の住職で、40年あまりにわたって子どもたちに俳句を教えて