きょう（22日）香川県善通寺市の中学校で提供された給食の中に細い金属片が混入していたことが分かりました。 【写真をみる】給食に混入した金属片（長さ7ミリ程度） 善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センターによりますと、善通寺市立東中学校で提供された給食の「はもとコーンのしんじょう揚げ」に細い金属片（長さ7ミリ程度）が混入していました。 午後0時半ごろ、生徒が喫食中に口の中に違和感を覚え、担任