ターフィーショップグッズ開発部が６月２２日、公式Ｘを更新し、競走馬のぬいぐるみ化をファン投票で決める「アイドルホースオーディション２０２６」を開催することを発表した。Ｘでは「スターの座へ駆け上がれアイドルホースオーディション開催決定」と題し、「今年もアイドルホースオーディションが開催！あなたの一票で競走馬のぬいぐるみ化が決定します」と紹介している。予選投票は６月２４日から開始（７月８日ま