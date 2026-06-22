元乃木坂４６の女優・山下美月が２２日、滋賀・大津市で行われた舞台「成瀬は天下を取りにいく」（７月４〜１２日、東京・サンシャイン劇場、同１６〜２６日、京都・南座、同２８、２９日・大津市民会館）の記者会見に出席した。２０２４年に本屋大賞など数多くの文学賞を受賞し、シリーズ累計２１０万部を突破した大人気小説を舞台化。舞台で漫才も披露するとあって「ボケとツッコミが途中で変わってしまうという原作のエピソ