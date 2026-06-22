高齢者の社会参加を支援する機関で横領事件です。 【写真を見る】シルバー人材センターで1800万円横領か経理担当を逮捕さらに数百万円を引き出す？熊本市 熊本市シルバー人材センターの経理担当の男が現金約1800万円を横領したとして、逮捕されました。 シルバー人材センターを捜索―― 記者「段ボールを持った捜査員が、シルバー人材センターの中に入