◆パ・リーグ楽天―西武（２２日・東京ドーム）楽天の鈴木翔天投手と宋家豪投手が２２日、出場選手登録を抹消された。今季、鈴木翔は２５試合に登板して、０勝３敗、防御率５・７３。宋は１７登板で、２勝０敗、防御率３・２１。両投手は安定感を欠いた投球が続いていた。代わって、西垣雅矢投手と日当直喜投手が出場選手登録された。