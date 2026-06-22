ロシアが実効支配しているウクライナのクリミア半島で、ガソリンなど一般向けの燃料販売が全面的に停止されました。ウクライナの攻撃を受けて、燃料などの補給に大きな影響が出ています。【映像】ウクライナ軍によるクリミア半島への攻撃（実際の様子）ロシアが一方的に併合してつくった「クリミア共和国」のアクショーノフ首長はSNSで、21日からガソリンスタンドで一般向けの燃料販売を、全て停止すると発表しました。ウク