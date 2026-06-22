2026年1月、熊本県山鹿市の公民館に火をつけ全焼させたとして罪に問われた男の裁判で、熊本地裁は、拘禁刑3年の判決を言い渡しました。判決を受けたのは、山鹿市菊鹿町の元会社員、元田栄一被告（49）です。判決によりますと、元田被告は、2026年1月、山鹿市鹿校通の公民館に侵入し、火をつけ全焼させたとして、建造物侵入と、非現住建造物等放火の罪に問われています。元田被告は、当時勤めていた会社の商品販売会をこの公民館で