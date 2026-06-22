政府が新たな成長戦略をとしてAI・半導体や核融合発電など「戦略17分野」に行う官民投資の規模について、2040年度までに総額370兆円を超える見通しとの試算を近く示すことがわかりました。高市政権は、「責任ある積極財政」の中核的な政策として、AI・半導体や核融合発電など「戦略17分野」の産業に対して、国が投資を主導することで民間投資を引き出し、国際競争力を高めていく方針です。政府は近く、この戦略17分野について、民