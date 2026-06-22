東京・北区の小学校で発生した火事を受けて、松本文部科学大臣は会見で消防設備の点検や避難訓練など安全対策を徹底していくと述べました。【映像】火災発生当時の小学校（実際の様子）松本文科大臣「学校の防火設備や電気機器等の安全管理の徹底、火災発生時の避難訓練の実施など、学校の安全管理体制の速やかな点検に係る必要な取り組みを求めていきたいと考えている」19日、東京・北区の小学校で4階の音楽準備室など200平方