女子プロレス「スターダム」所属の人気レスラー、スターライト・キッドが２１日、インスタグラムを更新。マスクを外した姿で、ニューヘアスタイルを披露した。鼻と口をハートマークで隠しているものの、ほぼ素顔をのぞかせたショットで、ピンクのクロップド丈のトップスにデニムパンツを着用。黒髪に赤いグラデーションカラーのロングヘアで撮影し、「Ｎｅｗ」と記した。フォロワー１２万超の人気レスラー。「めちゃ可愛い」