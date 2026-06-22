栃木県上三川町の強盗殺人事件で、これまでに逮捕された6人が現場の住宅で飼われていた犬を殺したとして追送検されました。【映像】現場の住宅敷地内の様子竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、実行役の少年4人は先月、上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん（69）を殺害した疑いなどが持たれています。警察は、6人が共謀して殺人事件の直前に富山さんの飼い犬の首をナイフで突き刺し、バールで複数回殴って殺し