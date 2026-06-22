俳優舘ひろし（76）が、21日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。石原良純（64）がVTR出演し「松田聖子カラオケ事件」を解説した。舘は「良純が（事務所に）入るときに裕次郎さんから『ひろし、アイツ何かあったらシメといてくれ』って言ったんです」と、石原軍団が使っていた言葉について話すと、林修氏は「石原軍団っていうのは『シメる』って日常的に使われていた言葉なんですね」。良純はVTRで「石原裕次郎