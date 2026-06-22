天然の「こけ玉」がモチーフの新感覚かき氷この夏「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」では、苔を土台にして植物が育つ「こけ玉」をモチーフにしたかき氷「おいらせこけ玉氷」を提供しています。表面の苔は、抹茶とハーブが香り立つふわふわの氷で再現。スプーンを進めると、苔の下の岩盤をイメージした濃厚なブラウニーやクランブルが現れます。天然のこけ玉が織りなす自然の神秘を、食べて、見て知ることができる特別なひと皿で