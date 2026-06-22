【Hyssop】ヴィーガン・ベジタリアンフレンドリーなレストランのかき氷京都の繁華街、四条河原町にある複合型商業施設「GOOD NATURE STATION」に入っているレストラン「Hyssop（ひそっぷ）」。ハーブや京野菜をふんだんに使ったヘルシー料理が楽しめる都会のオアシスです。「国産桃のかき氷」2500円／画像提供：Hyssop7月の初め頃から夏の間だけ登場するのは、毎年フレーバーが変わる一期一会のかき氷。全国の果樹園や農家とつなが