女優のソン・イェジンが、息子との近況を公開し、注目を集めている。ソン・イェジンは6月22日、自身のSNSに「The end of the trip（旅の終わり）」というコメントとともに、短い動画を投稿した。【写真】すっかり大きく…ソン・イェジンの3歳息子公開された動画には、旅の締めくくりを飾るかのように、美しい海を背景に息子と穏やかな時間を過ごすソン・イェジンの姿が収められている。動画の中でソン・イェジンは帽子をかぶり、穏