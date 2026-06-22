メ～テレ（名古屋テレビ） 高齢者を狙う「還付金詐欺」の被害が急増し、今年5月までの認知件数は去年の同じ時期の2倍、被害額は4倍になっています。犯行グループの巧妙な手口を、被害に遭った男性が語りました。 「ばかだなって思っていただけですよね。もう少し考えられなかったのか」 こう語るのは、今年3月、総額400万円の詐欺被害にあった愛知県の70代男性です。 きっかけは、自宅にかかってきたある